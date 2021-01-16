Месут Озил и «Арсенал» достигли соглашения о досрочном расторжении контракта

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил достиг принципиального соглашения с «канонирами» о досрочном расторжении контракта, сообщает The Athletic. Источник отмечает, что игрок близок к переходу к «Фенербахче».
До окончания контракта полузащитник должен был заработать € 7,8 млн. Руководство «канониров» дало понять, что не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озилу, если он перейдёт в «Фенербахче». Футболист готов отказаться от зарплаты, чтобы покинуть клуб этой зимой.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не играет. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
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