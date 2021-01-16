Пирло: мы не должны бояться играть на «Сан-Сиро», потому что мы — «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о предстоящем матче 18-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером».
«Считаю, что „Интер“ в начале матча будет агрессивным, чтобы задать темп. Мы, однако, подготовились к этому. Мы не должны бояться играть на „Сан-Сиро“, потому что мы — »Ювентус". Хотим придерживаться своего стиля даже в такой важной встрече. Это будет тактическая игра, но мы не должны закрываться.
Мы едем в Милан, чтобы играть и выигрывать. Никогда не выходим играть на ничью. Но, повторяю, хотя это важный матч, это не ключевая встреча в Серии А, поэтому команда будет играть открыто, учитывая то, что перед нами большая команда", — цитирует Пирло сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Интер» сыграет с «Ювентусом» 17 января.
Пирло: в ДНК «Ювентуса» должны быть решительность и желание биться до конца
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