«Барселона» бесплатно подпишет защитника «Манчестер Сити» Гарсию летом

«Барселона» намерена отложить трансфер защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, сообщает Goal.
По информации источника, кандидаты в президенты клуба решили подождать до июня, когда у футболиста закончится контракт с «горожанами». Сообщалось, что временный президент «блауграны» Карлес Тускетс спросил мнение кандидатов в президенты «Барсы» о трансфере Гарсии.
20-летний футболист на этой неделе встречался с представителями каталонского клуба и окончательно согласовал условия будущего контракта. Сообщалось, что футболист намеревался вернутся в Испанию как можно скорее.
Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.
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