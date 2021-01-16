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«Челси» в большинстве дожал «Фулхэм» и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ

«Челси» в большинстве дожал «Фулхэм» и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Встреча завершилась победой «аристократов» со счётом 1:0.

На 44-й минуте матча хозяева остались вдесятером. Защитник Энтони Робинсон в подкате прыгнул в ноги капитану «аристократов» Сесару Аспиликуэте и получил прямую красную карточку.

Видео нарушения и удаления защитника «Фулхэма»

Единственный гол был забит на 78-й минуте матча. Полузащитник гостей Мэйсон Маунт подкараулил отскок мяча от вратаря «Фулхэма» Альфонса Ареола и в касание неотразимо пробил в нижний угол ворот.

Видео гола Мэйсона Маунта

«Челси» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. В 15-м туре «аристократы» в гостях уступили «Арсеналу» (3:1), затем дома сыграли в ничью с «Астон Виллой» (1:1), а после в родных стенах проиграли «Манчестер Сити» (1:3).

Подопечные Фрэнка Лэмпарда в 18 встречах набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте. У «дачников» один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
16 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Маунт – 78'
Удаления: Робинсон – 44' / нет
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