Ироничное празднование гола Джеймсом Мэддисоном в матче с «Саутгемптоном»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит заключительный матч субботней программы 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 37-й минуте матча — полузащитник хозяев Юри Тилеманс вырезал роскошную передачу в штрафную на Джеймса Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину. После забитого мяча последовало достаточно ироничное празднование этого успеха.

Видео гола и последовавшего за ним празднования в исполнении Джеймса Мэддисона

Такое празднование забитого мяча, скорее всего, направлено было на высмеивание нового протокола проведения матчей АПЛ, в котором игрокам во время матчей запрещается совместно отмечать голы.

Подопечные Брендана Роджерса в 17 матчах набрали 32 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (29) — на 7-м месте.