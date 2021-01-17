«Барселона» не отпустила голкипера Нето в «Арсенал»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что вратарь команды Нето не покинет клуб, несмотря на интерес лондонского «Арсенала».
«Это правда, что его представитель просил клуб о трансфере, но мы сказали нет, потому что он для нас важный вратарь, хотим, чтобы у нас хватало игроков на каждой позиции", — цитирует Кумана Goal.
Летом в переходе 31-летнего бразильского голкипера был заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета. Сейчас лондонский клуб хотел бы увеличить вратарские ресурсы команды и был готов провести переговоры об аренде бразильца до конца сезона с возможностью приобретения летом на постоянной основе.
В нынешнем сезоне Нето в 9 встречах за «Барселону» во всех турнирах пропустил 7 мячей, а в 4 матчах отстоял на ноль.
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