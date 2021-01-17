К. Навас: игроки «ПСЖ» стараются адаптироваться к идеям Почеттино
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас после матча 20-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0) поделился мнением о главном тренере парижан Маурисио Почеттино.
«Стараемся адаптироваться к идеям тренера. Мы крайне мотивированы. Стараемся держать структуру в обороне и хорошо выходить из неё в атаку. Нам удаётся воплотить его идеи. Всё в порядке, мы должны продолжать работать», — приводит слова Наваса Goal.com.
«Пари Сен-Жермен» в 20 турах набрал 42 очка и обошёл «Лион» (40) в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Анже» (30) — на седьмом месте. В тройку лидеров французской Лиги 1 также входит «Лилль» (39), однако команда провела пока 19 матчей. Парижане — действующие чемпионы страны.
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