К. Навас — о победе в матче с «Анже»: «ПСЖ» умеет терпеть, когда это необходимо

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).



«Эта победа очень важна. Мы умеем терпеть, когда это необходимо. Такие матчи, как этот, делают нас сильнее. Были опасные контратаки, но товарищи по команде действовали уверенно в обороне», — приводит слова Наваса L'Equipe.

Напомним, на 70-й минуте встречи единственный гол забил защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава.

«Пари Сен-Жермен» в 20 турах набрал 42 очка и обошёл «Лион» (40) в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Анже» (30) — на седьмом месте. В тройку лидеров Лиги 1 также входит «Лилль» (39), однако команда провела пока 19 матчей. Парижане — действующие чемпионы страны.