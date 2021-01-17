Тренер «Тамбова»: со следующей недели вроде бы начнут погашать долги

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что долги футболистам по зарплате начнут погашать со следующей недели.



«Пришёл новый президент Оганесян, со следующей недели вроде бы начнут погашать долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Да, деньги будут. Со следующей недели начнут расплачиваться с ребятами", — цитирует Первушина Metaratings.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170 млн. В 19 турах РПЛ команда набрала 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.