«Генк» заинтересовался Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов бельгийского «Генка», сообщает Voetbal24.

По информации бельгийских журналистов, ЦСКА хотел бы отдать аргентинца в аренду или продать его за € 8,5 млн. «Генк» может лишиться лучшего бомбардира команды Пола Онуачу, который близок к переходу в «Лион», и ищет варианты для усиления атаки.

Сообщалось, что Гайч согласился перейти в «Дженоа». На аргентинца претендовал также берлинский «Унион», но игрок выбрал генуэзский клуб. Форвард имеет шансы присоединиться к «Дженоа» на правах полугодичной аренды. Адольфо даже согласен подписать договор аренды на полтора года.



Гайч пользуется популярностью также среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа.

Форвард перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.