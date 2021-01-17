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«Генк» заинтересовался Гайчем

«Генк» заинтересовался Гайчем
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов бельгийского «Генка», сообщает Voetbal24.

По информации бельгийских журналистов, ЦСКА хотел бы отдать аргентинца в аренду или продать его за € 8,5 млн. «Генк» может лишиться лучшего бомбардира команды Пола Онуачу, который близок к переходу в «Лион», и ищет варианты для усиления атаки.

Сообщалось, что Гайч согласился перейти в «Дженоа». На аргентинца претендовал также берлинский «Унион», но игрок выбрал генуэзский клуб. Форвард имеет шансы присоединиться к «Дженоа» на правах полугодичной аренды. Адольфо даже согласен подписать договор аренды на полтора года.

Гайч пользуется популярностью также среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа.

Форвард перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.

Адольфо Гайч дал согласие на переход в «Дженоа»
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