Жозе Моуринью прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).



«Футболистам „Шеффилда“ нравится доминировать, доставлять неприятности сопернику, постоянно играть на флангах, но сегодня нам удалось не дать им показать их футбола. Мы высоко прессинговали, линия обороны была выше обычного. Сегодня мы были хороши.



Для меня идеальный расклад — это 4:0 уже к перерыву, мои игроки реализовывают все моменты, которые у нас есть, и тем самым убивают игру. Но я согласен, что сегодня в первом тайме мы играли очень хорошо. Мы должны были забивать больше голов в первой половине встречи, „Тоттенхэм“ полностью доминировал на поле. Однако мы допустили очень неприятную ошибку, за что нас наказали голом, который вернул их к жизни. Но именно тогда мы смогли реализовать невероятный момент и снова получить преимущество в два мяча. Гол Тангая Н'Домбеле невероятен.



Мы не можем постоянно лишать себя побед, совершая элементарные ошибки — то, что происходило уже много раз в нынешнем сезоне. Ничего не поделаешь, иногда такое случается со всеми. Сегодня момент с пропущенным голом — это основная ошибка в очень хорошем матче в нашем исполнении», — приводит слова португальца BBC.

Видео гола Танагая Н'Домбеле в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» в 18 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте.