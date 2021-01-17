«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед» и по очкам догнал «Ливерпуль»

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.



Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча, когда защитник «шпор» Серж Орье после розыгрыша углового здорово выпрыгнул на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Сержа Орье

На 40-й минуте Гарри Кейн увеличил преимущество «шпор», неотразимо пробив с 20 метров.

Видео гола Гарри Кейна

На 59-й минуте хозяева сократили отставание — полузащитник Джон Флек закрутил мяч с левого фланга в центр штрафной, где нападающий Дэвид Макголдрик выскочил из-за спин защитников и головой вколотил его в правый угол ворот.

Видео гола Дэвида Макголдрика

Однако уже через три минуты гости снова увеличили своё преимущество. Полузащитник Тангай Н'Домбеле получил мяч от Стивена Бергвейна в левой части штрафной и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.

Видео невероятного гола Н'Домбеле

«Тоттенхэм Хотспур» в 18 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте.