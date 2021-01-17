В матче с «Кристал Пэлас» Де Брёйне покорилось знаменательное статистическое достижение

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 48-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Как сообщает Opta Sport, полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне в матче с «Кристал Пэлас» отдал свой 100-й голевой пас в футболке «Манчестер Сити».

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Примечательно, что ни один другой игрок АПЛ не сделал больше голевых передач, чем бельгиец, с момента его дебюта в «Манчестер Сити». Де Брёйне опережает ближайшего преследователя на 31 голевой пас.



Кевин Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» 30 августа 2015 года из «Вольфсбурга». Его трансфер обошёлся «горожанам» в € 76 млн.

Видео 100-го голевого паса Кевина Де Брёйне

«Манчестер Сити» в 16 матчах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (37).