Тарасов рассказал, почему вступился за мужчину, которого посадили за убийство педофила

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему заступился за Владимира Санкина. Ранее мужчину осудили на восемь лет за убийство подозреваемого в педофилии. Тарасов назвал Санкина героем.
«Я не знаю, как всё было на самом деле. Может, всё было наоборот. Но из того, что я прочитал, то я за этого человека. Он не должен сидеть, пусть дадут условный срок, но не восемь лет человеку, который спас двух детей от педофила. Я сам отец. Если бы я такое увидел… Сейчас вообще люди редко заступаются за кого-то на улице.
Если бы он не заступился, он бы стал позором, его бы заклеймили: «Дети в опасности, а ты мимо проходишь. Какой ты мужик». А здесь человек нашёл в себе силы, характер, заступился. Да, по его вине погиб человек. Но кто погиб? Тот, кто уже был осуждён за педофилию. Двоякая ситуация, но я поддержу мужика, который заступился. Он не испугался и спас детей. Очень строгое наказание для него», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью на «Чемпионате» выйдет сегодня, 18 января.
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