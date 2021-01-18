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«Бока Хуниорс» с Тевесом одержал победу в финале Кубка Диего Марадоны. Видео

«Бока Хуниорс» с Тевесом одержал победу в финале Кубка Диего Марадоны. Видео
Футбол / Южная Америка 0
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«Бока Хуниорс» одержал победу в финальном матче Кубка Диего Марадоны с «Банфилдом». Встреча прошла на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуан (Аргентина).

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Бока» открыла счёт на 64-й минуте усилиями полузащитника Эдвина Кордоны, однако не удержала преимущество, пропустив на 6-й добавленной минуте. Гол забил защитник «Банфилда» Лусиано Лольо.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Боки», реализовавшие все свои удары. Первым забил нападающий Карлос Тевес, известный в Европе по выступлению за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». У «Банфилда» не попал по воротам хавбек Хорхе Родригес.

Кубок аргентинской лиги был назван в честь Диего Марадоны в ноябре прошлого года, после смерти легендарного футболиста.

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