Йоррит Хендрикс: «Спартак» — самый большой клуб России
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который недавно перешёл в стан красно-белых из ПСВ, поделился эмоциями от первого дня тренировок с новой командой, а также рассказал о своих познаниях о московском клубе.
«У меня был отличный первый день, хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец мы познакомились, узнал их поближе. Тренер по физподготовке? Настоящий зверь, было тяжело в зале.
Что знаю о «Спартаке»? Самый большой клуб России, у которого огромнейшая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что здесь выступал Квинси Промес, команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов. С нетерпением жду момента, когда добьюсь успеха со «Спартаком», — сказал Хендрикс в интервью пресс-службе клуба.
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