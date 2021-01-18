Йоррит Хендрикс: «Спартак» — самый большой клуб России

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который недавно перешёл в стан красно-белых из ПСВ, поделился эмоциями от первого дня тренировок с новой командой, а также рассказал о своих познаниях о московском клубе.

«У меня был отличный первый день, хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец мы познакомились, узнал их поближе. Тренер по физподготовке? Настоящий зверь, было тяжело в зале.

Что знаю о «Спартаке»? Самый большой клуб России, у которого огромнейшая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что здесь выступал Квинси Промес, команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов. С нетерпением жду момента, когда добьюсь успеха со «Спартаком», — сказал Хендрикс в интервью пресс-службе клуба.