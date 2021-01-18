Йоррит Хендрикс рассказал о первой встрече с Доменико Тедеско

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который недавно перешёл в стан красно-белых из ПСВ, рассказал о первой встрече с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

«Встреча прошла очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром и пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в „Спартак“ и что вместе мы добьёмся многого», — сказал Хендрикс в интервью пресс-службе клуба.

Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.



Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса, назвав хавбека известным игроком.