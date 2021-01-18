«Манчестер Сити» — первая команда, одержавшая серию из пяти побед подряд в АПЛ-2020/2021

Вчера, 17 января, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:0.
Как сообщает Opta Sport, подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ сезона-2020/2021, одержавшей пять побед подряд.
Фотографию можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Также «горожане» продлили свою беспроигрышную серию в матчах чемпионата Англии до девяти матчей. Последний раз «Сити» уступал 21 ноября 2020 года в матче 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
Видео победного гола «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).
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