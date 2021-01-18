Уткин: хорошо знаю, что кандидатура Пабло не была согласована с Николичем

Известный блогер Василий Уткин поделился информацией о трансфере защитника Пабло из «Бордо» в московский «Локомотив».



«Я не знаю, что это за защитник. Его уже описали те, кто хорошо знает. Зато я хорошо знаю, что кандидатура Пабло не была согласована с Марко Николичем, а он узнал об этом по факту. Не правда ли, возникает ощущение какой-то странной, удивительной спешки в работе людей, которые только что пришли и пришли вроде бы надолго», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.



Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года 29-летний защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

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