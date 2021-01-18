Уткин: хорошо знаю, что кандидатура Пабло не была согласована с Николичем

Известный блогер Василий Уткин поделился информацией о трансфере защитника Пабло из «Бордо» в московский «Локомотив».
«Я не знаю, что это за защитник. Его уже описали те, кто хорошо знает. Зато я хорошо знаю, что кандидатура Пабло не была согласована с Марко Николичем, а он узнал об этом по факту. Не правда ли, возникает ощущение какой-то странной, удивительной спешки в работе людей, которые только что пришли и пришли вроде бы надолго», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года 29-летний защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
- 18 января 2021
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:12
-
13:10
-
13:06
-
12:50
-
12:39
-
12:30
-
12:29
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:26
-
10:24
-
10:01
-
09:53
-
09:35
-
09:33