«СКА-Хабаровск» объявил о переходе тренера молодёжной команды в «Родину»

Наставник молодёжной команды «СКА-Хабаровск» Георгий Бычков покинул хабаровский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «армейской» команды. Бычков займёт должность тренера в московской «Родине», которая выступает в группе 2 ПФЛ.
«У «Родины» весьма условные границы между первой и второй командой. В сквозной заявке 40-45 человек, и составы постоянно ротируются. Много игроков 1999-2000 годов рождения, а самым старшим — 24-25 лет. При этом перед клубом стоит задача выйти в ФНЛ уже в этом сезоне. В тренерском штабе молодые специалисты, в недавнем прошлом известные футболисты – Александр Павленко, Владимир Бесчастных, Алексей Зуев и Александр Димидко. Скорее всего, я буду больше отвечать за вторую команду, но, опять же, там нет чёткого разделения тренерского штаба между основой и молодёжкой. Конечно, для меня это прекрасный шанс поработать с людьми, которые прошли такой футбольный путь. Надеюсь получить бесценный опыт», — цитирует Бычкова пресс-служба клуба.
Георгий Бычков возглавлял команду юных «армейцев» 2001 года рождения с мая 2016 года.
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