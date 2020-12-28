«СКА-Хабаровск» продлил контракт с хавбеком Батютиным

«СКА-Хабаровск» и полузащитник Андрей Батютин заключили новое соглашение, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

«Полузащитник переподписал действующее соглашение с нашим клубом до конца сезона-2021/2022. Напомним, 25-летний игрок пополнил ряды «СКА-Хабаровска» минувшим летом, перейдя из «Уфы». В текущем сезоне Батютин провёл 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Батютин является воспитанником «Краснодара». До 2016 года хавбек выступал за вторую команду «быков», а затем подписал контракт с «Уфой». Из уфимского клуба Андрей неоднократно отправлялся в аренду. Футболист защищал цвета «Зенита-2», санкт-петербургского «Динамо» и курского «Авангарда».