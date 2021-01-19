«Торино» объявил имя нового главного тренера

Футбольный клуб «Торино» объявил о назначении 47-летнего Давиде Николы на должность главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Специалист начал карьеру тренера в 2010 году. В сезоне-2016/2017 его работа позволила «Кротоне» сохранить прописку в Серии А. В 2020 году Никола также спас от вылета «Дженоа».
Накануне клуб покинул Марко Джампаоло. Причиной увольнения 53-летнего швейцарского специалиста стали неудовлетворительные результаты «Торино». Джампаоло возглавил «Торино» в начале августа 2020 года. Контракт с клубом был рассчитан на два года. Под руководством Джампаоло «Торино» в 18 встречах набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (40). В тройку лидеров входят «Интер» (40) и «Наполи» (34).
- 19 января 2021
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