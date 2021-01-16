«Милан» объявил о переходе полузащитника «Торино» Суалихо Мейте

Пресс-служба «Милана» на официальном сайте клуба объявила о переходе на правах аренды до конца сезона 26-летнего опорного полузащитника «Торино» Суалихо Мейте.
Отмечается, что по окончании арендного соглашения красно-чёрные имеют право выкупа игрока. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио «Милан» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс., а опция выкупа при её активации составит € 8 млн + 1,5 млн в качестве бонусов. Для выступления за новый клуб Мейте выбрал 18-й номер.
Публикация доступна в «твиттере» «Милана».
Публикация доступна в «твиттере» «Милана».
Ранее игрок выступал за такие команды, как «Осер», «Лилль», «Зюлте-Варегем», «Монако» и «Бордо». Мейте стал игроком «Торино» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 11,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за туринский клуб 16 встреч, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
- 16 января 2021
-
02:28
-
02:13
-
01:13
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:07
-
00:03
- 15 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:50
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:12
-
21:57
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:32
-
21:01
-
20:54
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:17
-
19:53
-
19:47
-
19:44