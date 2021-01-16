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«Милан» объявил о переходе полузащитника «Торино» Суалихо Мейте

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Торино» Суалихо Мейте
Футбол / Италия 0
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Пресс-служба «Милана» на официальном сайте клуба объявила о переходе на правах аренды до конца сезона 26-летнего опорного полузащитника «Торино» Суалихо Мейте.

Отмечается, что по окончании арендного соглашения красно-чёрные имеют право выкупа игрока. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио «Милан» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс., а опция выкупа при её активации составит € 8 млн + 1,5 млн в качестве бонусов. Для выступления за новый клуб Мейте выбрал 18-й номер.

Публикация доступна в «твиттере» «Милана».

Публикация доступна в «твиттере» «Милана».

Ранее игрок выступал за такие команды, как «Осер», «Лилль», «Зюлте-Варегем», «Монако» и «Бордо». Мейте стал игроком «Торино» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 11,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за туринский клуб 16 встреч, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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