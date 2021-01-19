Экс-президент «Локо»: Райковичу и в ФНЛ было бы тяжело играть. Это недоразумение Николича

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из московского клуба защитника Слободана Райковича. Ранее «Локомотив» объявил о разрыве контракта с игроком по взаимному согласию сторон.

«Ожидаемо, это не новость. Райкович — недоразумение Николича. По моей информации, он просил его купить. Марко надеялся на его помощь, но он не уровень РПЛ. Может, он и играл раньше, но сейчас ему бы и в ФНЛ было трудно. Райкович, наверное, доволен, там были отступные. А решение логичное, что балласт держать в команде.

Николич его привёл и говорил, что он поможет. Думаю, что Марко давно его не видел и не знал его состояния перед тем, как подписывать. Повторюсь, это ошибка тренера», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.