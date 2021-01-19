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Украинский хавбек близок к переходу в «Оренбург»

Украинский хавбек близок к переходу в «Оренбург»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок близок к переходу в «Оренбург». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Нойок уже тренируется с оренбургской командой и в ближайшее время подпишет контракт.

Нойок играет за брестское «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне украинский полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Беларуси и забил 2 гола. Ранее Нойок играл за донецкий «Шахтёр», «Металлист», минское «Динамо» и другие команды.

«Оренбург» в 26 встречах набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят самарские «Крылья Советов» (55).

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