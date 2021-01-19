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Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Вердер» в домашнем матче Бундеслиги

Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Вердер» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 66-й минуте встречи счёт открыл швейцарский защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Нико Эльведи, результативную передачу отдал словацкий полузащитник хозяев Ласло Бенеш.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Бременский «Вердер» (18) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (36). В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (32) и леверкузенский «Байер» (29).

Германия - Бундеслига. 17-й тур
19 января 2021, вторник. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Эльведи – 66'
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