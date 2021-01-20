«Спортинг» обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка португальской лиги

Завершился полуфинальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и закончилась победой «Спортинга» со счётом 2:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. «Порту» открыл счёт в матче на 79-й минуте. Гол в свой актив записал Мусса Марега. «Спортингу» удалось сравнять счёт на 86-й минуте после точного удара Жовани Кабрала. На четвёртой компенсированной минуте Кабрал оформил дубль и принёс победу своей команде.

Таким образом, «Спортинг» вышел в финал Кубка португальской лиги, а «Порту» завершил участие в турнире.

В финале Кубка португальской лиги «Спортинг» встретится с победителем пары «Брага» — «Бенфика».