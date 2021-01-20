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«Спортинг» обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка португальской лиги

«Спортинг» обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка португальской лиги
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился полуфинальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и закончилась победой «Спортинга» со счётом 2:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. «Порту» открыл счёт в матче на 79-й минуте. Гол в свой актив записал Мусса Марега. «Спортингу» удалось сравнять счёт на 86-й минуте после точного удара Жовани Кабрала. На четвёртой компенсированной минуте Кабрал оформил дубль и принёс победу своей команде.

Таким образом, «Спортинг» вышел в финал Кубка португальской лиги, а «Порту» завершил участие в турнире.

В финале Кубка португальской лиги «Спортинг» встретится с победителем пары «Брага» — «Бенфика».

Португалия - Кубок лиги. 1/2 финала
19 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Порту
Порту
0:1 Марега – 79'   1:1 Кабрал – 86'   2:1 Кабрал – 90+4'
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