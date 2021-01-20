«Вулверхэмптон» нашёл замену травмированному Раулю Хименесу в «Реале Сосьедад»

«Вулверхэмптон Уондерерс» планирует усилить линию нападения в январское трансферное окно.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», «волки» ищут замену травмированному форварду Раулю Хименесу и ведут переговоры с «Реалом Сосьедад» об аренде бразильского нападающего Виллиана Жозе.



По данным источника, на данный момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста при достижении определённых задач.



Рауль Хименес получил серьёзную травму головы в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом». Его возвращение на поле ожидается не раньше середины марта.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.



«Вулверхэмптон» набрал в 19 встречах 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» ищет замену травмированному Раулю Хименесу