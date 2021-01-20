Эрнан Креспо может стать главным тренером сборной Чили

Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо может возглавить национальную команду Чили, сообщает TyC Sports.



По информации источника, помимо Креспо в списке кандидатов на пост значится экс-тренер аргентинского «Расинга» Себастьян Беккасесе. Напомним, на прошлой неделе пост главного тренера сборной Чили покинул Рейнальдо Руэда, который получил аналогичную должность в национальной команде Колумбии.

Во время игровой карьеры Креспо выступал за «Ривер Плейт», «Парму», римский «Лацио», миланский «Интер», лондонский «Челси», «Милан» и «Дженоа». В 2014 году Креспо начал тренерскую деятельность, возглавив молодёжную команду «Пармы». На данный момент 45-летний аргентинец является наставником клуба «Дефенса и Хустисия».