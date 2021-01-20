«Локомотив» объявил об уходе Андрея Лосюка

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе заместителя спортивного директора клуба Андрей Лосюка. Лосюк покинул московский клуб по завершении срока действия контракта.

«ФК «Локомотив» желает Андрею Юрьевичу удачи и успехов в будущих начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Лосюк пришёл в «Локомотив» в 2019 году по приглашению уже бывшего генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе. 23 декабря 2020 года стало известно об уходе Кикнадзе со своей поста. Новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко.

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).