Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч с «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Испании. Украинский голкипер Андрей Лунин впервые выйдет в основном составе «Реала», до этого он играл в основе только в товарищеских матчах.

«Реал»: Лунин, Милитао, Чуст, Марсело, Одриосола, Каземиро, Вальверде, Васкес, Винисиус, Иско, Мариано.

Запасные: Куртуа, Альтубе, Кроос, Менди, Бланко, Азар, Бензема, Асенсио.

Матч «Алькояно» — «Реал» начнётся в 23:00 мск.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне вратарь несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.