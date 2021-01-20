Лунин впервые выйдет в основном составе «Реала»
Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч с «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Испании. Украинский голкипер Андрей Лунин впервые выйдет в основном составе «Реала», до этого он играл в основе только в товарищеских матчах.
«Реал»: Лунин, Милитао, Чуст, Марсело, Одриосола, Каземиро, Вальверде, Васкес, Винисиус, Иско, Мариано.
Запасные: Куртуа, Альтубе, Кроос, Менди, Бланко, Азар, Бензема, Асенсио.
Матч «Алькояно» — «Реал» начнётся в 23:00 мск.
Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне вратарь несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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