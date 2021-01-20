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«Шальке» дома проиграл «Кёльну», пропустив гол на 93-й минуте

«Шальке» дома проиграл «Кёльну», пропустив гол на 93-й минуте
Футбол / Германия 0

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке 04» принимал «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Фильтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 31-й минуте встречи счёт открыл защитник «Кёльна» Рафаэль Кцихос. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий «Шальке» Мэттью Хопп сравнял счёт. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, хавбек «Кёльна» Ян Тильман вывел гостей вперёд.

«Кёльн» набрал 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Гельзенкирхенский «Шальке» (7) — на последнем, 18-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (36). В тройку лидеров турнира входят леверкузенский «Байер 04» (32) и «РБ Лейпциг» (32).

Германия - Бундеслига. 17-й тур
20 января 2021, среда. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 2
Кёльн
Кёльн
0:1 Кцихос – 31'   1:1 Хопп – 57'   1:2 Тильман – 90+3'
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