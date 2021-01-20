Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду многое даёт команде

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду и главном тренере Андреа Пирло.



«Роналду многое даёт команде. Его харизма, характер, поддержка на поле и за его пределами помогают команде.



Что касается Пирло, мы не ожидаем от него чего-то особенного. Мы верим в своего тренера, под его руководством команда провела несколько прекрасных матчей. Сейчас для всех очень непростой сезон, но мы верим в команду и тренера», — приводит слова Паратичи Rai Sport.

Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского форварда составила € 117 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.