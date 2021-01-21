Гол Левандовского принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Аугсбургом»
В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 13-й минуте встречи главный арбитр Маттиас Йёлленбек назначил пенальти в ворота «Аугсбурга», который успешно реализовал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
Мюнхенская «Бавария» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Аугсбург» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке», а «Аугсбург» проведёт встречу с берлинским «Унионом».
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