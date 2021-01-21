Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в финале Суперкубка Италии с «Наполи» забил 760-й гол в карьере. Португальский бомбардир побил абсолютный рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицаном.
На 64-й минуте матча Роналду открыл счёт. Португалец забил с близкого расстояния после углового.
За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии Криштиану провёл 1036 матчей.
Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежал чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.
Ранее Роналду превзошёл достижение легендарного бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.
Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам