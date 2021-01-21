Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в финале Суперкубка Италии с «Наполи» забил 760-й гол в карьере. Португальский бомбардир побил абсолютный рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицаном.



На 64-й минуте матча Роналду открыл счёт. Португалец забил с близкого расстояния после углового.

За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии Криштиану провёл 1036 матчей.

Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежал чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Ранее Роналду превзошёл достижение легендарного бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.