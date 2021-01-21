Инсинье заплакал после матча «Ювентус» — «Наполи». Он не забил пенальти на 80-й минуте

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.

При счёте 1:0 в пользу «Ювентуса» на 80-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти в ворота туринской команды, однако итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. После финального свистка футболист не смог сдержать эмоции и заплакал.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Goal en español.

«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии. Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.