Криштиану Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в Суперкубке Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание Суперкубка Испании. В матче за Суперкубок Италии туринский клуб встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.
«Мы очень довольны победой, это было сложно, особенно потому, что поле было ужасным, но мы справились. Мы по-другому отнеслись к этому матче после неудачной игры с «Интером». Это очень важный трофей, и мы надеемся, что он вселит в команду больше уверенности в будущем. Борьба за чемпионство в Серии A? «Милан» и «Интер» очень сильны, но я считаю, что у нас есть всё, что нужно для победы», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.
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