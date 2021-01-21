Источник: Тухель и Аллегри заинтересуются работой в «Челси» в случае ухода Лэмпарда

Специалисты Массимилиано Аллегри и Томас Тухель заинтересуются работой в «Челси» в случае ухода Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского клуба, сообщает Sky Sports.
По информации источника, нынешний наставник «аристократов» может потерять работу, если результаты команды в ближайших матчах не улучшатся.
Ранее «Челси» проиграл на выезде «Лестеру» со счётом 0:2. Это поражение стало для лондонцев 6-м в чемпионате при 8 победах и 5 ничьих. В настоящее время «Челси» с 29 очками занимает восьмое место в таблице. Свой следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 24 января в Кубке Англии с клубом «Лутон Таун», после чего 27 января примут «Вулверхэмптон», 31 января – «Бёрнли», а 4 февраля в гостях сыграют с «Тоттенхэмом».
Немецкий специалист Томас Тухель в конце декабря 2020 года покинул пост главного тренера «ПСЖ». На этой должности его сменил Маурисио Почеттино. Последним клубом Массимилиано Аллегри был туринский «Ювентус», который он тренировал с 2014 по 2019 год.
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