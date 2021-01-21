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«Динамо» показало медосмотр команды в стиле Cyberpunk 2077

«Динамо» показало медосмотр команды в стиле Cyberpunk 2077
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» оригинальным образом показало процесс медицинского осмотра команды перед зимними сборами.

Бело-голубые опубликовали ролик в стиле киберпанка. Съёмка ведётся от первого лица и сопровождается визуальным оформлением из популярной игры Cyberpunk 2077. В конце в кадре эффектно появляется главный тренер команды Сандро Шварц.

Видео доступно на YouTube-канале «Динамо».

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков. Выше бело-голубых находятся «Ростов» (32), «Сочи» (33), «Спартак» (35), ЦСКА (37) и «Зенит» (41).

В первом матче после зимнего перерыва «Динамо» сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном 28 февраля.

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