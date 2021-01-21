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«Рубин» разгромил «Партизан» в матче с семью голами

«Рубин» разгромил «Партизан» в матче с семью голами
Футбол / РПЛ 0
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«Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 5:2.

Казанская команда вышла вперёд уже на 12-й минуте благодаря точному удару полузащитника Дениса Макарова, а к 39-й минуте довела счёт до разгромного усилиями его партнёров по амплуа Дарко Йевтича и Хвичи Кварацхелии. В начале второго тайма полузащитник белградского клуба Бибрас Натхо отыграл один мяч с пенальти, после чего нападающий «Рубина» Кирилл Косарев снова сделал счёт разгромным. На 75-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Георгия Зотова. В дальнейшем команды обменялись голами с пенальти. У «Рубина» забил форвард Иван Игнатьев, а у «Партизана» – хавбек Сейдуба Сума.

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2021, четверг. 15:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
5 : 2
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 12'   2:0 Йевтич – 22'   3:0 Кварацхелия – 39'   3:1 Натхо – 53' (пен)   4:1 Косарев – 60'   4:2 Сума – 75' (пен)   5:2 Игнатьев – 85' (пен)
Удаления: Зотов – 75' / нет
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