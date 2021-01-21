«Рубин» разгромил «Партизан» в матче с семью голами

«Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 5:2.



Казанская команда вышла вперёд уже на 12-й минуте благодаря точному удару полузащитника Дениса Макарова, а к 39-й минуте довела счёт до разгромного усилиями его партнёров по амплуа Дарко Йевтича и Хвичи Кварацхелии. В начале второго тайма полузащитник белградского клуба Бибрас Натхо отыграл один мяч с пенальти, после чего нападающий «Рубина» Кирилл Косарев снова сделал счёт разгромным. На 75-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Георгия Зотова. В дальнейшем команды обменялись голами с пенальти. У «Рубина» забил форвард Иван Игнатьев, а у «Партизана» – хавбек Сейдуба Сума.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.