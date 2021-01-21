Паредес высказался о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном переходе в парижский клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Паредес заявил, что игроки команды хотели бы, чтобы аргентинец пополнил состав команды.

«Естественно, что мы все хотим видеть Месси у себя в команде. Но это решают клуб, Леонардо и наш президент. Они могут попытаться убедить его перейти в «ПСЖ». Надеюсь, что Месси в итоге окажется здесь», — цитирует Паредеса RMC Sport.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».