Вейналдум: трудно объяснить, почему «Ливерпуль» не забивает. У нас были голевые моменты

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум высказался о поражении в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).



«Тяжёлый матч. Мы подходили к нему в хорошем настроении, хотели сыграть во владение. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Мы были недостаточно хороши, а соперник получил пенальти в свою пользу. У нас были стопроцентные моменты. Нам не удаётся забить, и это трудно объяснить. Многие скажут, что мы не уверены в себе, но я думаю, что это не так», — цитирует Вейналдума BBC со ссылкой на Sky Sports.



«Ливерпуль», набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Бёрнли»: