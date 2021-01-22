Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Чорли» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вейналдум: трудно объяснить, почему «Ливерпуль» не забивает. У нас были голевые моменты

Вейналдум: трудно объяснить, почему «Ливерпуль» не забивает. У нас были голевые моменты
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум высказался о поражении в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).

«Тяжёлый матч. Мы подходили к нему в хорошем настроении, хотели сыграть во владение. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Мы были недостаточно хороши, а соперник получил пенальти в свою пользу. У нас были стопроцентные моменты. Нам не удаётся забить, и это трудно объяснить. Многие скажут, что мы не уверены в себе, но я думаю, что это не так», — цитирует Вейналдума BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Бёрнли»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021