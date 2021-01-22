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«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
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«ПСЖ» — «Монпелье»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

«ПСЖ» — «Монпелье»: прямой эфир матча начнётся в 23:00
Футбол / Франция 0

Сегодня, 22 января, состоится матч «Пари Сен-Жермен» — «Монпелье». Встреча 21-го тура французской Лиги 1 пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Монпелье» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. В бригаду войдут ассистенты Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный рефери — Оливье Тюаль.

«ПСЖ», набрав в 30 турах чемпионата Франции 42 очка, занимает лидирующее место в турнирной таблице. «Монпелье» (28) — на 11-м месте.

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