«ПСЖ» — «Монпелье»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 22 января, состоится матч «Пари Сен-Жермен» — «Монпелье». Встреча 21-го тура французской Лиги 1 пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Монпелье» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. В бригаду войдут ассистенты Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный рефери — Оливье Тюаль.

«ПСЖ», набрав в 30 турах чемпионата Франции 42 очка, занимает лидирующее место в турнирной таблице. «Монпелье» (28) — на 11-м месте.