«Я так зол, вы не представляете». Холанд о поражении «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал поражение в матче с Мёнхенгладбахской «Боруссией». Матч 18-го тура немецкой Бундеслиги приходил на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В этой встрече Холанд оформил дубль.

«Я зол. Мы должны продолжать работать и тренироваться. Мы должны собраться вместе, потому что так проигрывать ужасно. Я так зол, что вы не представляете. Если бы мы не пропустили так много мячей со стандартных положений, мы бы выиграли сегодня», — приводит слова Холонда NRK.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д, набрав 29 очков, находится на 5-м месте.