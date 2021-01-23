Дмитрий Галямин станет заместителем генерального директора «Крыльев Советов»

Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, что Дмитрий Галямин станет его заместителем.



«Дмитрий Галямин будет заместителем генерального директора «Крыльев Советов». Он скоро приедет, здесь скрывать нечего. Рассчитываю, что он усилит клуб. Грамотный человек, с огромным бэкграундом футболиста. Поиграл в том числе в Испании. С тренерским опытом и опытом футбольного чиновника. Он поможет «Крыльям» развиваться», — цитирует Калакуцкого «Комсомольская правда».



Самарские «Крылья Советов» проведут три сбора в Турции. Первый сбор завершился 21 января. Второй пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей. По окончании сборов 20 февраля «Крылья Советов» отправятся в Москву. 21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России.

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