Гендиректор «Крыльев Советов»: на второй тренировочный сбор приедет несколько новичков

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансферных планах самарской команды.

«Арни Вильхьяльмссон и Дмитрий Прищепа находятся на просмотре. Пока рано говорить о подписании контрактов, нужно за ними понаблюдать. У нас есть ещё наработки. На второй сбор также приедет несколько новичков. Изменения должны быть качественными, точечными и обдуманными. У нас нет задачи раздувать команду. Нам нужно повышать спортивный и конкурентный уровни внутри команды», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самарские «Крылья Советов» проведут три сбора в Турции. Первый сбор завершится завтра, 21 января, второй пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей.