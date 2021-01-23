«Легион» поменяет название на «Динамо» Махачкала

Футбольный клуб «Легион», выступающий в ПФЛ, изменит название на «Динамо» Махачкала.
«На днях состоялась встреча президента клуба Шамиля Лахиялова с заместителем председателя общества «Динамо» и с одним из учредителей «Легион Динамо» Загалавом Абдулбековым. На встрече была достигнута принципиальная договорённость, что в ближайшее время начнётся процедура по смене названия на футбольный клуб «Динамо» Махачкала.
В конце прошлого года состоялась короткая встреча с врио главы Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым на стадионе «Динамо», где Шамиль Гаджиалиевич рассказал о клубе, о задачах, перспективах и идее возрождения «Динамо», такая идея главе понравилась, и он пообещал прийти на домашний матч команды.
Президент и Загалав Абдулбекович обсудили план подготовки команды ко второй части сезона-2020/2021. В связи с тем что в республике нет условий для проведения полноценных сборов, команда 23 января отправляется на сбор в Кисловодск», — сообщает пресс-служба клуба.
- 23 января 2021
-
17:09
-
16:47
-
16:26
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:29
-
15:24
-
15:16
-
14:59
-
14:27
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
11:02
-
10:49