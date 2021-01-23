«Легион» поменяет название на «Динамо» Махачкала

Футбольный клуб «Легион», выступающий в ПФЛ, изменит название на «Динамо» Махачкала.



«На днях состоялась встреча президента клуба Шамиля Лахиялова с заместителем председателя общества «Динамо» и с одним из учредителей «Легион Динамо» Загалавом Абдулбековым. На встрече была достигнута принципиальная договорённость, что в ближайшее время начнётся процедура по смене названия на футбольный клуб «Динамо» Махачкала.



В конце прошлого года состоялась короткая встреча с врио главы Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым на стадионе «Динамо», где Шамиль Гаджиалиевич рассказал о клубе, о задачах, перспективах и идее возрождения «Динамо», такая идея главе понравилась, и он пообещал прийти на домашний матч команды.



Президент и Загалав Абдулбекович обсудили план подготовки команды ко второй части сезона-2020/2021. В связи с тем что в республике нет условий для проведения полноценных сборов, команда 23 января отправляется на сбор в Кисловодск», — сообщает пресс-служба клуба.

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