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Фонсека исключил Джеко из состава «Ромы» из-за конфликта

Фонсека исключил Джеко из состава «Ромы» из-за конфликта
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека решил исключить нападающего римлян Эдина Джеко из состава на матч 19-го тура Серии А со «Специей» из-за конфликта, сообщает Corriere dello Sport.

Конфликт между Джеко и Фонсекой произошёл во вторник, 19 января, во время матча Кубка Италии со «Специей» (0:3). Босниец появился на поле лишь в добавленное время, чем был недоволен. 21 января Фонсека сообщил команде о решении исключить Джеко из состава на матч чемпионата Италии со «Специей», причём форвард также был лишён капитанской повязки.

На защиту Джеко стал его друг, полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Другие игроки также оспаривали решение главного тренера, несмотря на то что не всем в раздевалке нравится поведение боснийца. Известно также, что агент Джеко предложил его услуги «Вест Хэм Юнайтед».

34-летний нападающий в этом сезоне забил семь мячей в 15 матчах Серии А.

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