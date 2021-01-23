Евсеев: шли в театр. Не попали. Просто не прорваться. Необычный сегодня вечер

Евсеев: шли в театр. Не попали. Просто не прорваться. Необычный сегодня вечер
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что он не смог попасть на сеанс в МХТ им. Чехова.
«Шли в театр. Не попали. Просто не прорваться, даже не пытались. Необычный сегодня вечер», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Сегодня, 23 января, в Москве проходят акции протеста. Участники акций вышли на улицы Дмитровка, Покровка, Петровский бульвар и заблокировали движение наземного и личного транспорта. По данным МВД России, днём в мероприятиях участвовало 4 тысячи человек.
Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года, а в начале октября был отправлен в отставку. На момент увольнения команда после 10 туров занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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