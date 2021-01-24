Дубль Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

В товарищеском матче казанский «Рубин» встречался с «Сочи». Встреча прошла на стадионе спортивного центра «Беллис» в Белеке (Турция) и завершилась победой казанской команды со счётом 3:2.



На 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. На 19-й минуте хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия сравнял счёт. Через 6 минут форвард Антон Заболотный вновь вывел сочинскую команду вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Кварацхелия, успешно реализовав пенальти, снова сравнял счёт. На 66-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев установил итоговый счёт встречи.



Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Сочи» (33) — на 4-м месте.