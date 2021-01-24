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Дубль Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

Дубль Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Сочи» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче казанский «Рубин» встречался с «Сочи». Встреча прошла на стадионе спортивного центра «Беллис» в Белеке (Турция) и завершилась победой казанской команды со счётом 3:2.

На 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. На 19-й минуте хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия сравнял счёт. Через 6 минут форвард Антон Заболотный вновь вывел сочинскую команду вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Кварацхелия, успешно реализовав пенальти, снова сравнял счёт. На 66-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев установил итоговый счёт встречи.

Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Сочи» (33) — на 4-м месте.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2021, воскресенье. 12:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Юсупов – 7'   1:1 Кварацхелия – 19'   1:2 Заболотный – 25'   2:2 Кварацхелия – 58' (пен)   3:2 Игнатьев – 66'
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